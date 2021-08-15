الاقتصاد الرقمي الإماراتي ضمن الأكثر تقدماً في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «نيو يوروب» البلجيكية، الاقتصاد الرقمي في الإمارات بأنه واحد ضمن أكثر الاقتصادات الرقمية تقدماً على مستوى العالم، كما أنه يُعد مثلاً أعلى لباقي الاقتصادات في منطقة الخليج العربي. وتطرق التقرير إلى نجاح الإمارات تحديداً في تبني الاقتصاد الرقمي، فذكر أنها تُعد مثلاً أعلى لباقي دول الخليج في هذا الشأن. واستشهدت الصحيفة في تقرير نشرته أمس، بأحدث تصنيف للاقتصاد للرقمي في الإمارات، حيث اختير الأفضل عربياً وضمن الــ 20 الأفضل عالمياً، وفقاً للتصنيف المُدرَج بالكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وذكر أن حكومة الإمارات كشفت النقاب عن خطة لتأسيس 1000 شركة رقمية جديدة، موضحاً أن القيادة في الإمارات أدركت مبكراً أهمية الشركات التي تعمد إلى رقمنة جوانب عدة ضمن أعمالها في الاقتصاد المستقبلي للدولة.

وأضاف أن ثمة مبادرات أخرى ساعدت حكومة الإمارات في التقدم إلى حد بعيد في تمكين رقمنة المعلومات والبيانات، منها «استراتيجية إنترنت الأشياء لحكومة دبي»، والتي تهدف إلى بناء النظام البيئي الأكثر تقدماً على مستوى العالم لإنترنت الأشياء في حكومة دبي.

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