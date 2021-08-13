فيسبوك تؤجل العودة إلى العمل من المكتب حتى يناير 2022

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الخميس أنها ستؤجل موعد عودة الموظفين في الولايات المتحدة إلى مكاتبهم حتى يناير 2022، في الوقت الذي تجتاح السلالة دلتا البلاد.

وقالت الشركة في بيان: "البيانات، وليست التواريخ، هي الدافع وراء نهجنا من أجل العودة للمكتب".

وتابع أنه "نظرًا للبيانات الأخيرة بشأن الوضع الصحي والتي تُظهر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد بسبب السلالة دلتا، فإنه لن يُطلب من فرقنا في الولايات المتحدة العودة إلى العمل من المكتب حتى كانون ثان/يناير 2022. ونتوقع أن يكون الحال كذلك أيضا بالنسبة لبعض الدول خارج الولايات المتحدة".

وكانت شركة فيسبوك قد خططت في السابق إعادة فتح معظم مكاتبها في الولايات المتحدة بسعة 50 % بحلول أوائل سبتمبر المقبل وإعادة فتحها بكامل سعتها في أكتوبر.و يبلغ عدد الموظفين في الشركة حوالي 60 ألف شخص.

وبذلك تصبح فيسبوك أحدث عملاق في مجال التكنولوجيا تؤجل عودتها للعمل من المكاتب حتى العام المقبل. وكان أمازون قد أعلنت عن خطط مماثلة في السابق، بينما أعلنت شركة لايفت أن موظفيها لن يعودوا إلى المكاتب حتى 2 فبراير 2022. كما أجلت العودة أيضا شركة ألفابيت التي تملك محرك البحث جوجل.

ويستمر متوسط ​​عدد الحالات خلال سبعة أيام في الزيادة داخل الولايات المتحدة، على الرغم من أن متوسط ​​الوفيات على مدار سبعة أيام لا يزال أقل بكثير مما كان عليه في ذروة الحالات.