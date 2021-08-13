أخيراً.. "واتساب" يتيح ميزة مهمة بين نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"

المصدر: البيان

أعلن تطبيق "واتساب" أخيرًا عن إتاحته ميزة نقل سجل الرسائل والمحتوى بين "أندرويد" و"آي أو إس".

وتم الإعلان عن الميزة رسميًا أمس خلال حدث "Unpacked"، الذي أقامته "سامسونغ". وسيكون "غلاكسي Z Fold3" و"Z Flip3" أول من يسمح بذلك، بحسب ما ذكر موقع "gsmarena".

سيتم طرح الميزة تدريجيًا على أجهزة "سامسونغ"، التي تعمل بنظام "أندرويد 10" أو أعلى، ثم الوصول إلى جميع أجهزة "أندرويد" و"أيفون" الأخرى "في الأسابيع المقبلة".

لا يوجد إطار زمني واضح لتطبيق هذا الخيار الجديد، ولكن يبدو أن شركة "سامسونغ" قامت بسحب الخيوط للحفاظ على التفرد على أمل أن تقنع مستخدمي "أيفون" أخيرًا بالانتقال إلى "سامسونغ".

ولم يوضح "واتساب" متى سيتمكن مستخدمو "أندرويد"" من نقل البيانات إلى أجهزة "آيفون".

سيكون نقل الدردشات ممكنًا عندما تكون كل من أجهزة "آي أو إس" و"أندرويد" متصلة فعليًا عبر كابل "USB-C" إلى "Lightning" الذي تم تضمينه بشكل ملائم مع جميع أجهزة "أيفون" الحديثة.