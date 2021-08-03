غوغل تعاقب أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة بإجراء صارم

المصدر: البيان

قررت شركة "غوغل" الأمريكية معاقبة أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة، بإجراء صارم بدءا من 27 سبتمبر المقبل، وفق ما كشفت تقارير صحفية عالمية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "غوغل" قررت تعطيل خاصية الدخول إلى كل تطبيقاتها على هواتف "أندرويد" القديمة، بدءا من التاريخ المذكور.

وطالبت "غوغل" كافة أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة، بضرورة تحديث نظام تشغيلهم إلى "أندرويد 3.0" وما هو أحدث حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى كافة تطبيقات "أندرويد".

وسينطبق هذا القرار على كل تطبيقات "أندرويد" الشهيرة مثل بريد "جيميل" وخرائط غوغل ويوتيوب ومتجر غوغل بلاي، وما إلى ذلك من خدمات.

وقالت غوغل في رسالة بريد إلكتروني للعملاء إن هذا القرار كان ضروريا، لحماية خصوصية حسابات المستخدمين.

وأوضحت أن هذا لن يؤثر على الاستخدام اليومي للهواتف، ولكن سيكون من دون إمكانية تسجيل الدخول على تطبيقات "أندرويد" الشهيرة.