خلل عام يصيب "سناب شات"

المصدر: البيان

أصاب خلل عام تطبيق "سناب شات" حيث شعر بعض المستخدمين أمس الخميس بوجود مشاكل فنية، مما تسبب في حالة من الجدل.

وأكدت شركة "سناب شات" أنهم على علم بالمشكلة، موضحة أن إصلاح الخلل يتطلب الوقت، ووعدت بإصلاح الخلل على وجه السرعة".

وأفاد قناة "روسيا اليوم": يواجه مشكلة كبيرة اعتبارا من مساء الخميس، حيث أبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم عن مشكلات.

وأشار القناة إلى "أن موظفيه حاولوا تسجيل الدخول إلى التطبيق إلا أنه يتعطل في كل مرة يحاولون فيها فتحه".

وأقرت الشركة المطورة للتطبيق بوجود مشكلة في حدود الساعة 6:51 مساء، قالت من حساب دعم "Snapchat": "نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي Snapchat من تسجيل الدخول". "انتظر قليلا، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه!"

ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب خطأ سيئ في يونيو حيث يتعطل إصدار من تطبيق iOS Snapchat عند الإطلاق، وتم إصلاح هذا الخطأ في النهاية في تحديث تم إصداره بعد فترة وجيزة.