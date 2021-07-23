انقطاع كبير في الانترنت "يربك" الحياة في أمريكا

المصدر: د ب أ

تسبب انقطاع كبير في خدمات الانترنت في الولايات المتحدة أمس الخميس في تعطل مؤقت للكثير من المواقع الإلكترونية للشركات الأمريكية الكبرى أمام العديد من المستخدمين.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن قائمة الشركات التي تأثرت بالانقطاع تضمنت شركات "إير بي إن بي" و"دلتا إير لاينز".

وأقرت دلتا بوجود "مشكلة تكنولوجية" كانت "تؤثر على العديد من المواقع الإلكترونية العالمية".

وذكر موقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت، أن مستخدمين أبلغوا بوجود مشكلات في أكثر من 30 موقعًا رئيسيًا أخرى.

كما تأثر موقع "ديلي نيوز" وكذلك العديد من مواقع "تريبيون" للنشر و"بنك أوف أمريكا" و"فيديكس" و"آتش بي أو ماكس" و"ماكدونالدز " و"مايكروسوفت" و"ساوث ويست إيرلاينز " و "يو بي إس".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن شبكة" أكاماي" ومقرها ماساتشوستس، والتي توفر توزيع المحتوى والخدمات السحابية، هي مصدر بعض أو معظم هذه الانقطاعات.

وقالت الشركة في تغريدة إنها تعاني من "انقطاع الخدمة" وأنها تحقق في المشكلة.