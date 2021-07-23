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    نمو قاعدة مستخدمي تطبيق "سناب شات" بشكل قويّ

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    قالت الشركة الأم لبرنامج سناب شات للتواصل الاجتماعي أمس الخميس إن عدد المستخدمين النشطين يوميا للبرنامج زاد بنسبة 23% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 293 مليون مستخدم.

    ويشكل الإعلان أقوى أداء للبرنامج في أربع سنوات.

    كما ارتفعت العائدات بنسبة 116% لتصل إلى 980 مليون دولار. ومع ذلك، شهد سناب خسارة بلغت حوالي 152 مليون دولار، على الرغم من خفضها بنسبة 53% عن الفترة نفسها قبل عام.

    وفاقت الأرقام التوقعات بشكل واضح، وارتفع سعر السهم في البداية بأكثر من 13% بعد ساعات التداول.

    وحقق السهم زيادة بلغت 27% حتى الآن، هذا العام.

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