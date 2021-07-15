تويتر تلغي هذه الخاصية

المصدر: رويترز

قالت شركة تويتر أمس الأربعاء إنها ستغلق خاصية المنشورات المؤقتة، التي تختفي بعد فترة من الوقت، وتطلق عليها اسم "فليتس" في الثالث من أغسطس، بعدما أخفق المنتج في جذب اهتمام المستخدمين.

يأتي الإغلاق بعد ثمانية أشهر فقط من إتاحة منصة التواصل الاجتماعي لهذه الخاصية لجميع مستخدميها بأنحاء العالم، وبعد شهر واحد من بدء تجربة الإعلانات التجارية داخل الخاصية.

وكتبت تويتر في تدوينة أمس الأربعاء أنها لم تلحظ زيادة في عدد المستخدمين الجدد الذين ينشرون محتواهم عبر خاصة "فليتس" كما كانت تأمل.