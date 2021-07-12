هواوي الصينية تنهي نزاعاً مع شركة فيرزون الأمريكية

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز التوصل إلى اتفاق مع شركة الاتصالات الأمريكية فيرزون كوميونيكشنز لإنهاء النزاع القضائي بينهما بشأن براءات الاختراع وحقوق استخدام التكنولوجيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راندال جينسن المتحدث باسم هواوي القول إن شروط التسوية سرية، في حين لم يرد ممثلو فيرزون على طلب التعليق على هذه الأنباء.

كان النزاع القضائي بين الشركتين قد بدأ أمام محكمة مدينة مارشال بولاية تكساس الأمريكية في الأسبوع الماضي عندما أقامت هواوي دعوى ضد فيرزون بتهمة استخدام تكنولوجيا الشبكات الخاصة بها دون الحصول على ترخيص منها.

وكانت هذه القضية هي الأولى من قضيتين أقامتهما هواوي العام الماضي ضد فيرزون أكبر شبكة للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، ومن المقرر نظرهما خلال العام الجاري.