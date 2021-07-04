آبل تطرح النسخة التجريبية من نظام التشغيل آي.أو.إس 15 للأجهزة الذكية

المصدر: د ب أ

طرحت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل النسخة التجريبية العامة من الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو.إس 15، حيث يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون تنزيل هذه النسخة واستخدامها دون الانتظار لصدور النسخة النهائية في الخريف المقبل.

وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن النسخة التجريبية وكما هو المعتاد في النسخة التجريبية لأي تطبيق تحتوي آي.أو.إس 15 على مجموعة من الثغرات والعيوب التي أعلنتها شركة آبل كملاحظات جانبية أثناء إطلاق النسخة، في حين يمكن أن تظهر المزيد من الثغرات خلال الاستخدام.

وأشار الموقع إلى أنه لا ينصح بتنزيل النسخة التجريبية من أي تطبيق أو نظام تشغيل على الهاتف الأساسي لأي مستخدم بسبب وجود ثغرات عديدة فيها سواء سبق اكتشافها أو لم تكتشف بعد، وإذا أراد المستخدم تنزيل هذه النسخة التجريبية يفضل أن يكون ذلك على جهاز هاتف ثان يستخدمه للتجربة فقط.

في الوقت نفسه فإن أي مستخدم يقوم بتنزيل وتشغيل النسخة الجديدة من نظام التشغيل آي.أو.إس ثم يكتشف أنه غير مرتاح للتعامل معها، أو أنها تستهلك البطارية بسرعة أكبر، يمكنه إعادة ضبط الجهاز ليعمل بالنسخة الحالية من نظام التشغيل آي.أو.إس 14.