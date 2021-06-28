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    عرض مغرٍ من "غوغل" لمبرمجي "أندرويد" بعيداً عن الهواتف

    المصدر:
    • البيان الإلكتروني
    التاريخ:

    قدمت شركة "غوغل" الأمريكية عرضا مغريا لمبرمجي التطبيقات ‏الخاصة بنظام تشغيل "أندرويد"، حتى يتمكنوا من تصميم ‏تطبيقات بعيدا عن الهواتف الذكية.‏

    وتحث غوغل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، مبرمجي "أندرويد" على تصميم تطبيقات مخصصة ‏للحواسيب اللوحية والساعات الذكية بعدما رصدت ركودا في سوق ‏تلك التطبيقات ما تسبب في ركود بمبيعات الأجهزة الذكية الأخرى.‏

    وتقدم "غوغل" لمبرمجي أندرويد تخفيضفات بنسبة 15% على ‏التطبيقات مدفوعة الأجر على "بلاي ستور"، خاصة إذا كان ‏المبرمجون يطورون تطبيقات خاصة بالأجهزة اللوحية والساعات ‏الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية.‏

    كلمات دالة:
    • غوغل،
    • بلاي ستور،
    • أندرويد ،
    • تطبيقات
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