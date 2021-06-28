عرض مغرٍ من "غوغل" لمبرمجي "أندرويد" بعيداً عن الهواتف

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت شركة "غوغل" الأمريكية عرضا مغريا لمبرمجي التطبيقات ‏الخاصة بنظام تشغيل "أندرويد"، حتى يتمكنوا من تصميم ‏تطبيقات بعيدا عن الهواتف الذكية.‏

وتحث غوغل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، مبرمجي "أندرويد" على تصميم تطبيقات مخصصة ‏للحواسيب اللوحية والساعات الذكية بعدما رصدت ركودا في سوق ‏تلك التطبيقات ما تسبب في ركود بمبيعات الأجهزة الذكية الأخرى.‏

وتقدم "غوغل" لمبرمجي أندرويد تخفيضفات بنسبة 15% على ‏التطبيقات مدفوعة الأجر على "بلاي ستور"، خاصة إذا كان ‏المبرمجون يطورون تطبيقات خاصة بالأجهزة اللوحية والساعات ‏الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية.‏