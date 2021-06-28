عرض مغرٍ من "غوغل" لمبرمجي "أندرويد" بعيداً عن الهواتف
قدمت شركة "غوغل" الأمريكية عرضا مغريا لمبرمجي التطبيقات الخاصة بنظام تشغيل "أندرويد"، حتى يتمكنوا من تصميم تطبيقات بعيدا عن الهواتف الذكية.
وتحث غوغل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، مبرمجي "أندرويد" على تصميم تطبيقات مخصصة للحواسيب اللوحية والساعات الذكية بعدما رصدت ركودا في سوق تلك التطبيقات ما تسبب في ركود بمبيعات الأجهزة الذكية الأخرى.
وتقدم "غوغل" لمبرمجي أندرويد تخفيضفات بنسبة 15% على التطبيقات مدفوعة الأجر على "بلاي ستور"، خاصة إذا كان المبرمجون يطورون تطبيقات خاصة بالأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية.