قريباً.. "واتساب" من دون إنترنت لكن بشرط

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، السبت الماضي، عن إطلاقه قريبا ميزة جديدة ستمكن مستخدميه من استخدامه على أجهزة متعددة، من دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، فإن ميزة "الأجهزة المتعددة" قيد التطوير حاليا، ولكن من المتوقع إطلاقها خلال الشهرين المقبلين لكل من مختبري الإصدار التجريبي الخاص بهواتف "أندرويد" و"آيفون".



ووفقا للوكالة، فقد أكد مارك زوكربيرغ، رئيس شركة "فيسبوك" التي تملك تطبيق "واتساب" أن "ميزة "الأجهزة المتعددة" ستتوافر في غضون شهرين، ومع ذلك، فإنه لجعل الميزة مثالية، قد يستغرق الأمر وقتا أطول قليلا".

من جانبه، قال مدير "واتساب" إنه "بمجرد إطلاق الميزة سيكون المستخدمون قادرين على ربط ما يصل إلى 4 أجهزة بحساباتهم على التطبيق، مضيفا أن "واتساب" سيسمح للمستخدمين أيضا بترحيل سجل الدردشة بين أجهزة "أندرويد" و"آيفون".

وكشفت "سبوتنيك" كذلك أن المكالمات الصوتية والمرئية ستعمل عبر جميع الأجهزة المرتبطة، مضيفا أن أولئك الذين لا يقومون بتحديث "واتساب" الخاص بهم لن يتمكنوا من تلقي المكالمات أو الرسائل.