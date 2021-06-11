في مقدمتهم زوكربيرغ.. "فيسبوك" تمنح موظفيها خيار العمل عن بعد

المصدر: د ب أ

منحت شركة فيسبوك؛ عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، لموظفيها بدوام كامل خيار العمل من المنزل إذا كان ممكنا إنجاز عملهم عن بُعد.

كما كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي المشارك لفيسبوك، أنه سيبدأ بنفسه ويخطط للعمل عن بُعد لمدة ستة أشهر على الأقل.

وفي مذكرة، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشرها، كتب زوكربيرغ: "وجدت أن العمل عن بُعد منحني مساحة أكبر للتفكير طويل المدى وساعدني على قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي، مما جعلني أكثر سعادة وإنتاجية في العمل".

وكتب زوكربيرجغ: "لقد تعلمنا خلال العام الماضي أنه يمكن إنجاز العمل الجيد من أي مكان، وأنا متفائل بشكل كبير بأن العمل عن بُعد بشكل واسع النطاق أمر ممكن، وتحديدا مع استمرار تحسن التواجد عبر الفيديو عن بُعد والواقع الافتراضي".

ومع ذلك، فإن قرار الشركة الأخير بالسماح للموظفين بدوام كامل بالعمل عن بُعد هو ارتداد عن القرار الذي أعلنته في مايو 2020، عندما قالت إنها لن تسمح إلا لبعض الموظفين، وخاصة الموظفين الكبار وذوي الخبرة، بطلب العمل بشكل دائم عن بُعد.

وأضاف زوكربيرغ أيضًا أن الشركة ستسمح للموظفين بطلب العمل عن بُعد من خارج البلاد. ويشمل ذلك السماح للموظفين الأمريكيين بالعمل عن بُعد في كندا والموظفين في أوروبا لطلب العمل عن بُعد في بريطانيا.