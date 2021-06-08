"فاستلي" تعلن إصلاح الخلل الذي تسبب في تعطل عدد من المواقع الإلكترونية حول العالم

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "فاستلي" لخدمات الحوسبة السحابية إصلاح الخلل الذي تسبب في تعطل عدد من المواقع الإلكترونية حول العالم اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة، في تحديث، إنه "تم تحديد المشكلة وإصلاحها".

وأضافت أن العملاء قد يواجهون عبئا زائدا في التحميل مع عودة الخدمات حول العالم.

ومن بين المواقع التي تعطلت اليوم موقع الحكومة البريطانية ومواقع "سي.إن.إن" و"بي.بي.سي" وبلومبرج وصحف الجارديان ونيويورك تايمز وفاينانشال تايمز ولوموند.

وتشغل "فاستلي" شبكة لتوصيل المحتوى تقوم بدفع البيانات بسرعة عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من مساعدة المستخدمين على التسوق الإلكتروني أو مشاهدة مقاطع الفيديو على التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

ولا يبدو أن جميع عملاء الشركة قد تضرروا، كما أن الخدمة بدأت سريعا في العودة لبعض المواقع التي كانت تعطلت.

و"فاستلي"، ومقرها سان فرانسيسكو، هي واحدة من الشركات التي تقدم خدمات عالية المستوى لاستضافة المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتستخدمها مؤسسات كبرى لضمان خدمة الملايين من المستخدمين في وقت واحد. وبدلا من وضع كل محتوى الموقع الإلكتروني في مجموعة واحدة من الخوادم في مكان واحد، تقوم فاستلي بوضع البنية التحتية السحابية في العشرات من المواقع للسماح للمستخدمين بالتحميل من الخادم الأقرب إليهم.