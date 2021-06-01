واتساب يرضخ ويتراجع عن شروط استخدامه

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن تطبيق واتساب في بيان أنه تراجع عن إجبار مستخدميه على الموافقة على شروط استخدامه الجديدة وتعامله مع خصوصية بياناتهم.

وقال في البيان، إنه غير وجهة نظره بعد مناقشات عديدة أجرها مع حكومات دول العالم وخبراء الخصوصية، بحسب موقع "ذي نكست ويب".

وعلى مدى الأشهر الماضية، أثار واتساب الجدل في السوق التقني، بعد كشفه عن نيته لتحديث سياسات الاستخدام، والتي تتيح مزيداً من بيانات المستخدمين لشركته الأم فيسبوك، لاستخدامها في الإعلانات الموجهة.

وأجّل التطبيق التحديث من فبراير الماضي إلى منتصف مايو الجاري، وذلك في محاولة لامتصاص غضب المستخدمين، وكذلك إتاحة المزيد من الوقت لهم، ليتمكنوا من فهم التحديثات الجديدة بشكل جيد قبل الموافقة عليها.

وواجه واتساب رفضاً حكومياً من بعض الدول تجاه تحديثه الجديد، وطالبت الهند الأسبوع الماضي الخدمة بالتراجع عن تطبيق تحديثها الجديد، مؤكدة أن تطبيقه سيخالف القانون الهندي.

كما حظرت الحكومة الألمانية قيام واتساب بجمع ومعالجة بيانات مستخدميها من سكان الدولة، ولكن فيسبوك كان أعلن عن نيته الطعن في القرار. واضطرت كذلك شركة فيسبوك لوقف تطبيق تحديث واتساب الجديد في تركيا، بناءً على طلب حكومي.

وكانت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، قالت في تقرير سابق إن "واتساب" تراجع من المركز الثامن في قائمة الأكثر تحميلاً في بريطانيا على متاجر التطبيقات الرسمية في مطلع يناير الماضي إلى المركز الـ23، في حين أن خدمة سيغنال، أحد أهم بدائل واتساب ومنافسيه، وصلت يوم 9 يناير إلى المركز الأول، بينما لم يكن بين التطبيقات الألف الأولى على القائمة قبل ذلك.