جوجل كروم يحل مشكلة كلمات المرور المسروقة في خطوة واحدة

المصدر: د ب أ

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل خاصية جديدة إلى برنامجها لتصفح الإنترنت جوجل كروم تتيح حل مشكلة كلمات المرور الخاصة بالمستخدم في العديد من الخدمات والمواقع والتي تمت قرصنتها في خطوة واحدة.

وفي حين أن برامج تصفح الإنترنت المعتادة تحذر المستخدم عندما يتم رصد كلمة المرور الخاصة به ضمن قائمة كلمات المرور التي تعرضت للقرصنة، فإن المتصفح كروم سيتيح للمستخدم حل المشكلة من خلال النقر على زر واحد.

وحسبما أعلنت شركة جوجل جوجل خلال مؤتمر مطوري تطبيقات "جوجل آي/أو"، فإنه عندما ترصد جوجل كلمة مرور ضعيفة أو تعرضت للقرصنة، سيقوم المساعد الرقمي جوجل أسيستنت بإظهار زر "تغيير كلمة المرور" أمام المستخدم.

وستبدأ جوجل بتوفير الخاصية الجديدة لإصدار كروم للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في الولايات المتحدة، على أن تبدأ توفيرها تباعا في مختلف إصدارات كروم على مستوى العالم.

في الوقت نفسه فإن هذه الخاصية ستعمل فقط مع موقع التواصل الاجتماعي تويتر و"عدد صغير" من المواقع الأخرى في البداية.

ويحتاج المستخدم إلى تفعيل خاصية "متابعة كلمة المرور" في إعدادات المتصفح كروم.