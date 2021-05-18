ميزات جديدة تظهر في "تويتر"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن تطبيقهم سيحصل على بعض الميزات والتغييرات التي تجعلها أكثر فائدة للمستخدمين.

ومن أبرز الميزات التي سيحصل عليها تطبيق "تويتر" هي ميزة تساعد على حفظ وترتيب التغيرات وعلامات التبويب ضمن مجموعات معينة تتعلق بمواضيع مختلفة ليعود إليها في المستقبل، بحسب "روسيا اليوم".

ومن غير المعروف بعد هل ستكون هذه الميزة مستقلة ومجانية أم متاحة ضمن اشتراكات ما يسمى بـ " Twitter Blue" التي أعلن عنها مؤخرا، والتي ستوفر للمستخدم التحكم بالتغريدات بطرق مختلفة مقابل اشتراك تبلغ قيمته 2.99 دولار شهريا.

كما من الممكن تبعا لبعض المحللين أن تصبح الخدمات المذكورة سابقا جزءا من خدمات Scroll والتي توفر "تويتر" من خلالها للمستخدم عرض المحتوى عبر مواقع شركائها دون إعلانات، ومقابل رسوم شهرية تبلغ 5 دولارات تقريبا.

ولم تعلن "تويتر" بشكل رسمي بعد متى ستدخل هذه الميزات حيز التنفيذ، وفي أي بلدان سيتم اختبارها أولا.