مكنسة كهربائية ذكية من سامسونغ تُوجه بالصوت.. وتغني!

المصدر: يونهاب

أطلقت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس الثلاثاء مكنسة كهربائية روبوتية جديدة مع حلول الذكاء الاصطناعي (AI) المطورة في السوق الكوري الجنوبي، حيث تتطلع الشركة إلى زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية وسط اتجاه البقاء في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي المكنسة الكهربائية "BESPOKE JetBot AI" بخمسة ألوان بسعر 1.59 مليون وون (1,430 دولارا أمريكيا).

يأتي المنتج، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) للعام 2021، مع حل الذكاء الاصطناعي "Movidius" من "إنتل" ويستخدم مستشعرات "LiDAR" و"3-D" لتجنب الأجسام أثناء تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وقالت سامسونغ إن المكنسة الكهربائية تحتوي على مستشعرات من نوع كاميرا ستيريو نشطة يمكنها اكتشاف أي جسم يزيد ارتفاعه عن سم واحد على مسافة تصل إلى متر واحد.

وقد اكتسب أحدث منظف مليون صورة من خلال تقنية التعلم العميق لتعزيز قدرته على التنظيف. يمكن أيضا للجهاز تفريغ سلة المهملات من تلقاء نفسه بعد العودة إلى محطة الشحن الخاصة به.

ويمكن للمستخدمين إعداد مناطق التنظيف من خلال منصة سامسونغ لإنترنت الأشياء "SmartThings" أو ببساطة التحكم الصوتي في المنتج.

ويمكن أن تدعم "BESPOKE JetBot AI" أيضا خدمة سامسونغ لرعاية الحيوانات الأليفة على "SmartThings". باستخدام أجهزة الاستشعار، يمكن للمكانس الكهربائية تنبيه الناس عندما تنبح الحيوانات المرافقة لهم بشكل مفرط أو تقوم بحركات غير عادية. يمكنها أيضا تشغيل الموسيقى للحيوانات الأليفة.

وستوفر سامسونغ أيضا ضمانا مدى الحياة لمحرك العاكس للمنتج.

وقالت سامسونغ إنها تتوقع أن تتضاعف مبيعات مكنسة الروبوت 3 مرات في هذا العام مقارنة بالعام الذي سبقه.

وفي غضون ذلك، قالت الشركة إنها ستطلق المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة "BESPOKE Slim" في الشهر المقبل.