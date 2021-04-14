شاومي تكشف عن أحد أبرز هواتفها بتقنية 5G

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة شاومي الصينية مؤخرا عن مواصفات هاتفها الجديد Mi 11 Lite، الذي صمم ليكون من أبرز هواتف 5G من حيث الأناقة والمواصفات والمنافسة السعرية.

وحصل الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 800 سمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6.

كما جهز بهيكل مصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش محاط بإطار معدني أنيق ومتين، أبعاده (160.5/75.7/6.8) ملم، ووزنه 159 غراما، وف "روسيا اليوم".

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 780G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 642، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة لزيادة السعة عبر بطاقات microSDXC.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 370 يورو تقريبا، زوّد هذا الهاتف بكاميرا أساسية ممتازة الأداء ثلاثية العدسة بدقة (64+8+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته الشركة المصنعة بنظام Android 11 مع واجهات MIUI 12، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبطارية بسعة 4250 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا.