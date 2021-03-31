"شاومي" تطلق هاتفاً اقتصادياً بسرعات فائق

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة "شاومي" الصينية الرائدة أول هاتف اقتصادي في العالم، مزودا بسرعات فائقة، سواء من جهة المعالج أو من ناحية دعمه لاتصالات الجيل الخامس.

ووصف موقع "جي إس إم آرينا" هاتف "شاومي مي 11 لايت" بأنه الهاتف الاقتصادي الأكثر تميزا لهذا العام.

وزودت "شاومي" هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 780جى" فائق السرعة بسرعة 2.4 غيغاهرتز، علاوة على دعمه تقنيات الجيل الخامس للاتصالات ونقل البيانات.

​وأعلنت شاومي أن سعر هاتفها "مي 11 لايت" سيكون أفضل سعر هاتف ذكي يدعم تقنيات "الجيل الخامس" للاتصالات.

يأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.55 بوصة بدقة "فل إتش دي بلس"، وكاميرا أمامية في الزاوية اليسرى العليا للشاشة، بدقة 16 ميغابيكسل.

​كما يضم الهاتف أيضا، بحسب "سبوتنيك" معالج رسوميات من نوع "أدرينو 642"، وكاميرات خلفية بدقة 64 ميغابيكسل و8 ميغابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف "شاومي مي 11 لايت" ببطارية بقدرة 4250 ميللي أمبير في الساعة، وقدرة شحن سريعة تبلع 33 وات.



​والهاتف متاح بألوان الأسود أو الوردي أو الأزرق أو الأخضر، وبذاكرة وصول عشوائي ما بين 6 إلى 8 غيغابايت وذاكرة داخلية تبدأ من 64 غيغابايت حتى 128 غيغابايت، وسعر يبدأ من 299 يورو إلى 369 يورو.