الروبوت صوفيا تجني أموالاً طائلة من لوحاتها الفنية

المصدر: البيان الإلكتروني

باعت الروبوت الشهيرة "صوفيا" أحد أعمالها الفنية الرقمية في مزاد مقابل حوالي 700 ألف دولار وفق ما تم إعلانه في 25 مارس 2021، في ما لا يزال اسم المشتري غير معروف حتى الآن.

وقد تعاونت صوفيا مع الفنان الرقمي الإيطالي أندريا بوناسيتو لإنتاج مجموعة من العناصر الرقمية المختلفة مأخوذة من أعماله.

وقامت الروبوت "صوفيا" بخلط بعض لوحاتها الخاصة بأعمال بوناسيتو الأمر الذي نتج عنه ملف MP4 مدته 12 ثانية بعنوان "Sophia Instantiation " يظهر تطور بورتريهات اشتغلها بوناسيتو تنحل ببطء مع تلك التي أنجزتها "صوفيا".

وقالت الروبوت: "أنا متحمسة حقاً بشأن كيفية تفاعل الناس مع التقنيات الجديدة مثل الروبوتات، ويسعدني فعلاً أن أكون جزءاً من هذه الإبداعات"، وفق ما نقلت "مونت كارلو".

وقال مبتكر الروبوت "صوفيا"، ديفيد هانسون، إنه اندهش "لرؤية مقدار السرعة التي تم من خلالها بيع أعمالها في المزاد"، واصفاً التجربة بـ"المثيرة والمبهجة".

لا يزال المشتري، الذي أنفق مئات الآلاف من الدولارات على أعمال فنية لروبوت غير معروف، لكن لا شك أنه أحد أولئك الذين يرون إمكانات هائلة في الفن الرقمي.