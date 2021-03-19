يوتيوب يطرح ميزة جديدة لضرب "تيك توك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، أمس الخميس، عن إطلاق منافسها لضرب تطبيق "تيك توك" الصيني في أمريكا.

وأكدت شركة "ألفابيت" أنها ستطرح على منصة "يوتيوب" للفيديوهات لمستخدميها في أمريكا خدمة "Shorts" الجديدة، التي توفر لهم طرح فيديوهات قصيرة كالتي موجودة على "تيك توك"، بحسب وكالة "رويترز".

جدير بالذكر أن خدمة "Shorts" تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو عمودية للهاتف الذكي، ويمكن إضفاء البهجة عليها بتأثيرات خاصة ومقاطع صوتية يتم الاستعانة بها من مكتبة الموسيقى.

وقال موقع "يوتيوب" في مدونه له اليوم الخميس: "بدءا من اليوم وعلى مدار الأسابيع العديدة القادمة، سنقوم تدريجيا بتوسيع الإصدار التجريبي من خدمتنا "Shorts" داخل الولايات المتحدة".

وأوضح "يوتيوب" أنه سينسج ميزات أحدث على الخدمة الجديدة، مثل قدرتها على إضافة نص في نقاط محددة من الفيديوهات القصيرة المسجلة.

يذكر أن موقع "يوتيوب" كان قد طرح ميزة "Shorts" في الهند في شهر أيلول الماضي، وذلك بعد أن تم حظر تطبيق "تيك توك" داخل أراضيها، والتي تعتبر واحدا من أكبر أسواق التطبيق الصيني.

وأشارت منصة "يوتيوب" إلى أن الفيديوهات القصيرة تسجل حاليا أكثر من 6.5 مليارات مشاهدة يوميا على مستوى العالم.