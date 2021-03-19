واتساب يودّع أحد هواتف آيفون

المصدر: البيان الإلكتروني

ودّع تطبيق "واتساب" الأسبوع الجاري، أحد هواتف "آيفون" الذكية، حيث عن العمل بأن أسقط التحديث الجديد للتطبيق والمتوافر حاليا على متجر "آبل" الدعم عن نظام التشغيل "آي أو إس 9"، ما يعني أن التطبيق أصبح لا يعمل على هاتف "آيفون 4 إس"، الذي طرح في عام 2011، وفقا لموقع "9to5mac".

يذكر أن واتساب يطلب من خلال أحدث نسخة له لهواتف "آيفون" (2.21.50) توافر نظام تشغيل "آي أو إس 10" أو إصدار أحدث، ونظرا لأنه لا يمكن تحديث هاتف "آيفون 4 إس" إلى نظام "آي أو إس 10"، فلن يتمكن المستخدمون الذين لا يزالون يمتلكون هذا الهاتف تحديدا من استخدام التطبيق.

وينصح تطبيق "واتساب"، بشكل مستمر، كل مستخدمي الهواتف غير المدعومة منه بتصدير كل سجلات الدردشة الخاصة بهم، قبل أن يتوقف عن العمل تماما عليها.

وكانت آخر مرة تم فيها تحديث تطبيق "واتساب" لإزالة دعم للهواتف القديمة كانت في فبراير 2020، وذلك من خلال إصدار أسقط دعم نظام تشغيل "آي أو إس 8".