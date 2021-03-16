هواوي تعتزم السماح لمصنعي الهواتف الذكية باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات والهواتف الذكية الصينية العملاقة هواوي اليوم الثلاثاء رغبتها في السماح لشركات صناعة الهواتف الذكية الأخرى باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات التي تمتلك براءة اختراعها.

وقالت الشركة إن رسم ترخيص استخدام التكنولوجيا سيتحدد على أساس سعر بيع الهاتف الذي تنتجه أي شركة بحيث لا يزيد عن 2.5 دولار لكل هاتف.

يذكر أن هواوي تمتلك أغلب براءات اختراع تكنولوجيا الجيل الخامس على مستوى العالم، لكنها تواجه ضغوطا في الوقت الذي فرضت فيه الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة صعوبات على حصولها على التكنولوجيا من الخارج.

ولذلك زادت هواوي من إنفاقها على الأبحاث والتطوير. وبنهاية العام الماضي قالت الشركة إنها تمتلك أكثر من 100 ألف براءة اختراع في أكثر من 40 ألف فئة براءة اختراع في العالم. وبلغت استثمارات هواوي في مجال الأبحاث والتطوير خلال عام 2019 حوالي 7ر131 مليار يوان (20.3 مليار دولار).

وتسعى هواوي من خلال نشر نموذج ترخيص استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس الخاصة بها إلى منح صناعة معدات الاتصالات والهواتف هيكل تكلفة أكثر شفافية، بحسب سونج ليوبنج رئيس الشؤون القانونية في الشركة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم المؤسسات عند اتخاذ قراراتها بشأن شبكات الجيل الخامس والتحول الرقمي.