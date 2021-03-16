قماش إلكتروني ذكي يتفاعل مع الأجهزة الإلكترونية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن فريق بحثي صيني بقيادة الأستاذ بنغ هوي شنغ، من قسم علوم الجزيئات الكبيرة بجامعة فودان، من دمج تقنية شاشات العرض مع النسيج القماشي، لإنتاج قماش إلكتروني ذكي قابل للتفاعل مع الأجهزة الإلكترونية.

وتم نشر نتائج الأبحاث ذات الصلة على الإنترنت في المجلة الأكاديمية المعروفة عالميًياً "الطبيعة".

ويتمتع هذا القماش بخصائص التمطط والتهوية والمتانة، ويرى الباحثون بأنه مادة عملية ومثالية، وبأنه قد أوجد معرفة جديدة وقيّمة، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ووفقًا لفريق البحث، يمكن ضبط قطر الألياف الباعثة للضوء في القماش الإلكتروني القابل للارتداء، بدقة تتراوح بين 0.2 مم و 0.5 مم.

ويمكن لهذا القماش أن يتتبع عن كثب الخطوط غير المنتظمة لجسم الإنسان، ويتميز بخفة وزنه وقابليته للتنفس مثل الأقمشة العادية، مما يضمن راحة ارتداء جيدة، ويصمد أمام عمليات الغسل لمئات المرات.