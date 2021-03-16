سماعات لاسلكية صينية بمواصفات خاصة للأطفال

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة BBK عن مجموعة مميزة من الإلكترونيات الذكية من بينها سماعات لاسلكية خصصت لتناسب الأطفال.

ومن أكثر ما يميز سماعات imoo Ear-care اللاسلكية الجديدة هو أنها صممت لتوضع مكبرات الصوت فيها بشكل لا يمنع وصول الأصوات الخارجية إلى أذن الطفل أثناء ارتداء السماعة واستخدامها في الشارع أو أثناء اللعب خارج المنزل أو ممارسة الرياضة، والأهم من كل ذلك هو أن المكبرات صنعت لتعطي أصواتا لا تتجاوز شدتها الـ 85 ديسيبل كي لا تضر بأذن الطفل.

وحصلت هذه السماعات على هيكل خارجي مصنوع من البلاستيك والمطاط، وزنه خفيف لا يتجاوز الـ 30 غ، ومجهز بحماية ضد الماء والرطوبة والغبار ضمن معايير IP54، ويمكن التحكم بشكله وثنيه بطريقة تجعل مريحا لمختلف المستخدمين.

كما زودها المصممون بتقنيات تمكنها من الاتصال مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية لاسلكيا عبر شبكات "بلوتوث-5" الحديثة، وبطاريات داخلية تكفيها لتعمل لنحو 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

ويمكن الحصول على هذه السماعات حاليا عبر المواقع الرسمية التابعة لشركة BBK عبر الإنترنت بسعر 59 دولارا تقريبا، بحسب "روسيا اليوم".