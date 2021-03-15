ثغرة في "واتساب" قد تفقدك حسابك 60 يوماً.. كيف تتفاداها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خبير التكنولوجيا السعودي، عبدالله السبع، عن ثغرة في تطبيق "واتساب" قد تتسبب في خسارتك لحسابك الشخصي لمدة شهرين قبل أن تتمكن من استعادته.

وشرح السبع في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، المشكلة وكيف نتفادها، وقال "انتبه في خلل مزعج في واتسآب ممكن بسببه يتم منعك من استخدام التطبيق لمدة 60 يوما".

وكان "واتساب" عاد من جديد ليذكر عملاءه بشأن شروط الخدمة الجديدة والتي تبدأ بحلول 15 مايو 2021، وفقا لموقع سبوتنيك.

وتلقى الكثير من مستخدمي التطبيق إشعارات بضرورة الموافقة على التحديثات الجديدة، وتكررت رسائل التطبيق بالشروط الجديدة، بالإضافة لتضمنها لإشعار جاء فيه: "يرجى قبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام واتسآب"، بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الشركة ما سيحدث لمن لا يقبل بالشروط الجديدة، بحسب ما نقل موقع Gizchina.