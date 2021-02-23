عودة المياه إلى مجاريها بين فيسبوك وأستراليا بعد تعديلات قانونية

المصدر: رويترز

قالت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء إنها ستعيد صفحات الأخبار الأسترالية في أعقاب تفاوضها مع الحكومة على تعديلات لقانون مقترح يفرض على شركات التكنولوجيا العملاقة دفع مقابل للمحتوى الإعلامي الذي يعرض على منصاتها.

ودخلت أستراليا في مواجهة مع فيسبوك قبل أكثر من أسبوع بعد أن طرحت الحكومة تشريعا يتحدى هيمنة فيسبوك وجوجل المملوكة لألفابت على سوق المحتوى الإخباري.

وحظرت فيسبوك الأسبوع الماضي على المستخدمين الأستراليين نشر ورؤية المحتوى الإخباري على منصته المشهورة للتواصل الاجتماعي، مما أثار انتقادات الناشرين والحكومة.

ولكن بعد سلسلة من المحادثات بين وزير الخزانة جوش فرايدنبرج والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زكربرج، تم التوصل لاتفاق امتياز، ومن المتوقع أن تعود الأخبار الأسترالية إلى موقع التواصل الاجتماعي في الأيام المقبلة.

ويراقب العالم القضية عن كثب حيث تبحث دول أخرى مثل كندا وبريطانيا إصدار تشريع مماثل.

وقال الوزير الأسترالي للصحفيين في كانبيرا اليوم الثلاثاء "أعاد فيسبوك الصداقة مع أستراليا، وستعود الأخبار الأسترالية إلى منصة فيسبوك".

وأضاف أن أستراليا خاضت "معركة بالوكالة عن العالم" في ظل تواصل دول أخرى مع شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بعدد من قضايا الأخبار والمحتوى.

وقال "لم تخف فيسبوك وجوجل حقيقة معرفتهما بأن أعين العالم تنصب على أستراليا ولذا حاولتا على ما أعتقد التوصل إلى قانون فعال هنا".

وستعرض أستراليا أربعة تعديلات تشمل تغييرا في آلية التحكيم الإلزامية المقترحة التي ستُستخدم عندما تفشل شركات التكنولوجيا العملاقة في التوصل إلى اتفاق مع الناشرين حول مدفوعات عادلة نظير عرض المحتوى الإخباري.

وقالت فيسبوك إنها راضية عن المراجعات التي قال فرايدنبرج إن الحكومة ستقدمها إلى البرلمان الأسترالي اليوم. ولا بد من موافقة مجلسي البرلمان على الاقتراح المعدل قبل أن يصبح قانونا.