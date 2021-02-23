سامسونغ تدعم تحديثات أمنية لأجهزة جالاكسي

المصدر: يونهاب

أعلنت سامسونغ للإلكترونيات اليوم الثلاثاء أنها ستوفر تحديثات أمنية لأجهزة هواتف جالاكسي على الأقل لمدة 4 سنوات بعد إطلاقها الأولي.

وقالت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم إن أكثر من 130 هاتفا تم إطلاقها بعد العام 2019 ستخضع للتحديثات الأمنية المنتظمة، بما يشمل سلاسل جالاكسي إس 10، وإس 20 وإس 21، وكذلك الهواتف القابلة للطي.

وتعمل سامسونغ عن كثب مع شركائها في النظام التشغيلي وشركاء شرائح التعريف، وكذلك 200 شركة اتصالات حول العالم، لتضمن تلقي مليارات من أجهزة سامسونغ التحديثات الأمنية في الوقت المناسب".

وأفادت شركة التكنولوجيا العملاقة بأنها تعمل مع أكثر من 1000 شريك لتأسيس معايير أمنية لأجهزة الأندرويد.

وتمتلك سامسونغ منصة أمان للأجهزة المحمولة مطورة ذاتيا "منصة Knox"، وكذلك شريحة أمان (eSE) من الدرجة الأولى في هذه الصناعة.

كما تستخدم مراحل أمان تحمي من هجمات الأجهزة، وأطلقت مؤخرا منصة الأمان المحسنة (Knox Vault) لسلسة هواتف جالاكسي إس 21، ما يضمن ذاكرة آمنة مقاومة لمعالج الأمان الخاص بالأجهزة.

وذكرت سامسونغ "كواحدة من الشركات القليلة التي تصمم وتطور أجهزتها الخاصة والبرامج والخدمات، فإنها تقدم حماية كاملة، من لحظة التخطيط لإطلاق جهاز جديد وحتى يتوقف التعامل به".