ما السر وراء تنزيل تطبيق كلوب هاوس 8 ملايين مرة وهو ما يزال تجريبياً!؟

المصدر: د ب أ

أظهر تقرير حديث نشرته شركة آب آني للاستشارات وصول عدد مرات تنزيل تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد كلوب هاوس إلى أكثر من 8 ملايين مرة رغم أنه لم يتم طرح التطبيق رسميا ومازال في طور "الدعوة فقط". وكان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير الحالي 5ر3 مليون مرة فقط، ثم وصل إلى 1ر8 مليون مرة يوم 16 فبراير الحالي.

ويعود هذا النمو القوي للتطبيق، إلى ظهور عدد من الشخصيات الشهيرة ضمن قائمة مستخدميه مثل إيلون ماسك مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وخدمات الفضاء سبيس إكس، ومارك تسوكربيرج مؤسس ورئيس شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما أشار تقرير آب آني أنه تم تنزيل التطبيق 6ر2 مليون مرة إضافية من إجمالي مرات التنزيل في الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى الجاذبية العالمية للتطبيق.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تطبيق كلوب هاوس لا يعلن رسميا أرقام مرات التنزيل ولا عدد مستخدميه المسجلين لكن الرئيس التنفيذي للشركة المطورة له بول دافيسون قال في يناير الماضي إن عدد مستخدمي التطبيق زاد بمقدار مليوني مستخدم نشط أسبوعيا، وهو ما يشير إلى أن عدد المستخدمين شهريا وإجمالي عدد المستخدمين أكبر من ذلك بكثير.

وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد مستخدمي التطبيق المسجلين يتراوح بين 6 و10 ملايين مستخدم.