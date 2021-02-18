تيك توك يؤكد التزامه بالحفاظ على أعلى مستويات الأمان وحماية المستخدمين

أكد تطبيق تيك توك التزامه بالحفاظ على أعلى مستويات الأمان في المجتمع والامتثال للقوانين في البلدان، مشيرا إلى أن اتخذ مجموعة من التدابير المهمة لتحقيق ذلك .

وصرّح متحدث من تيك توك: "نحن ملتزمون تماماً بالحفاظ على أعلى مستويات الأمان في مجتمعنا، وخاصة المستخدمين القاصرين، وكذلك الامتثال للقوانين في البلدان التي نعمل ضمنها. نحن نعمل بلا توقف لضمان حماية مجتمعنا، وقد اتخذنا مجموعة من التدابير المهمة لتحقيق ذلك بما يشمل تعيين حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لتكون خاصة بشكل تلقائي. كما قمنا بتقديم ملخص ضمن التطبيق حول سياسة الخصوصية جرت صياغة كلماته بطريقة بسيطة وقريبة للمراهقين. وأبوابنا مفتوحة دائمًا أمام أية اقتراحات للتحسين، كما قمنا بالتواصل مع منظمة حماية المستهلك الأوروبية ونحن منفتحون على الاجتماع معهم والإصغاء إليهم ومناقشة النقاط التي تثير قلقهم".

وكانت جمعيات عدة للمستهلكين في أوروبا، أعلنت الثلاثاء، تقديم شكوى ضد شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك» المتهمة باستغلال حقوق وبيانات المستخدمين، الذين غالباً ما يكونون صغاراً جداً.

وقالت جمعية الاتحاد الفدرالي للمستهلكين-كو شوازير في بيان: إن المكتب الأوروبي لنقابات المستهلكين الذي يضم العديد من جمعيات المستهلكين في القارة سيطلب من المفوضية الأوروبية بدء تحقيق في ممارسات تطبيق مشاركة الفيديو الشهير.

وبين الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وأخبار الترفيه، يواجه التطبيق الشعبي لمقاطع الفيديو الخفيفة متاعب في كل أنحاء العالم.

وفرض التطبيق قيوداً على إعدادات الخصوصية لمستخدميه، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15عاماً في منتصف شهر يناير بعد أيام قليلة من اتهام المراقبين خوارزميته بتحبيذ الوصول إلى مقاطع فيديو جنسية يظهر فيها قاصرون.

ومنعت السلطات الإيطالية من جانبها الوصول إلى الشبكة في نهاية الشهر الفائت للمستخدمين، الذين لم يتم التحقق من عمرهم، بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات في صقلية شاركت في «لعبة الوشاح» على شبكة التواصل الاجتماعي.

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