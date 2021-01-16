عُطل مفاجئ يضرب تطبيق سيجنال

المصدر: وكالات

كشفت بيانات موقع الويب المستقل «Down Detector»، أن أكثر من 2000 من مستخدمي التطبيق الذي ذاع صيته خلال الأيام الماضية سيجنال Signal، يواجهون مشكلات على منصة المراسلة المشفرة.

وبدأت مشكلات تطبيق سيجنال في الظهور في الساعة 11.40 من صباح (الجمعة)، مع ترك آلاف المستخدمين حول العالم غير قادرين على استخدام هذه الخدمة بشكل طبيعي، بحسب ما ذكرته صحيفة «business insider».

وفي ظل استمرار انقطاع الخدمة منذ صباح (الجمعة)، اشتكى مستخدمي سيجنال المنضمين إلى التطبيق حديثا من مشكلات في إرسال الرسائل واستلامها على كل من تطبيقات الأجهزة المحمولة وإصدار سطح المكتب من سيجنال، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أقرت شركة سيجنال المالكة للتطبيق بالمشكلات وقالت: "إنها تعمل جاهدة لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وتأتي مشكلات النظام الأساسي لتطبيق المراسلة، بعد أن شهدت منصة سيجنال زيادات قياسية في عدد المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان تطبيق «واتساب» في 7 يناير أنه سيبدأ في إجبار المستخدمين على مشاركة بياناتهم الشخصية مع موقع فيسبوك، حيث بدأ الملايين يتدفقون على تطبيقات المراسلة البديلة تيليغرام وسيجنال.

جدير بالذكر أن تطبيق سيجنال قد شهد زيادة في عمليات تنزيل التطبيق من المتاجر الإلكترونية، والتي بلغت 7.5 مليون عملية تنزيل فقط خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 4200% عن الأسبوع السابق. يوم الأربعاء، والتي بفضلها احتل التطبيق قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على متجري غوجل وآبل.