رئيس تويتر: قرار حظر ترامب خيار صائب لكنه يرسي "سابقة خطرة"

المصدر: أ ف ب

اعتبر مؤسّس "تويتر" ورئيسه جاك دورسي الأربعاء أنّ قرار الموقع حظر الرئيس الأمرdكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كان "الخيار الصحيح"، لكنّه مع ذلك يشكّل "إخفاقًا" ويرسي "سابقة خطرة" بالنسبة لمقدار السلطات التي تتمتّع بها كبريات شركات الإنترنت.

وفي سلسلة تغريدات تناول فيها قرار تويتر منع ترامب من استخدام المنصّة إلى أجل غير مسمّى، قال دورسي إنّ هذا القرار يمثّل "إخفاقاً من جانبنا في الترويج لمحادثة صحّية".

وأضاف أنّ فرض حظر على الملياردير الجمهوري، الذي كان لديه 88 مليون متابع على حسابه في تويتر "يرسي سابقة تبدو لي خطرة: القوة التي يتمتع بها فرد أو شركة على جزء من المحادثة العامة".