مع بداية العام الجديد.. واتساب يودع هذه الهواتف

المصدر: البيان الإلكتروني

مع بداية العام الجديد 2020، لن يستطيع رواد تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" أن يستخدموه على جميع الهواتف التي تعمل بنظام "ويندوز"، أو برنامج "ويندوز موبايل" من "مايكروسوفت".

وذكر موقع سكاي نيوز عربية، أن القرار يأتي بعد أن أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن خطط لإيقاف برامجها لإنتاج الهواتف، وأخيرا حثت العملاء على التحول إلى أيفون أو أندرويد.

وهواتف "ويندوز" ليست الوحيدة التي سيطبق عليها هذا القرار، إذ ينتظر كثيرون من مستخدمي هواتف "أي أو إس" و"أندرويد"، دخول قرار المنصة التابعة لفيسبوك، بوقف الخدمة عبر أنواع معينة من الهواتف العاملة بهذه الأنظمة، حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وتعد هذه الخطوة استكمالا لخطة "واتساب"، التي وضعها بالفعل منذ فترة، حيث لم يتمكن مستخدمو أنظمة تشغيل "مايكروسوفت" من إنشاء حسابات جديدة عبر "واتساب" منذ أوائل هذا العام.

وكان "واتساب" أكد منذ فترة على أن أي شخص لديه هاتف يعمل بنظام ويندوز سيفقد إمكانية استخدام "واتساب" اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري.