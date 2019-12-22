فيسبوك تقرر وقف استخدام رقم هاتف المستخدم أثناء عملية التسجيل

المصدر: د ب أ

قررت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وقف استخدام رقم الهاتف الذي يدخله المستخدم أثناء عملية تسجيل الحساب كجزء من عملية تحقق من الهوية، وتحديد المستخدمين الذي يفترض أن المستخدم يعرفهم وبالتالي تقترحهم فيسبوك عليه باعتبارهم أصدقاء مقترحين.

وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى تقارير إعلامية صدرت في وقت سابق من العام الحالي وأشارت إلى أن فيسبوك تستخدم، بيانات عملية التحقق من الهوية ذات العاملين، مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني في إرسال إعلانات موجهة إلى المستخدمين.

ومنذ يونيو الماضي توقفت فيسبوك عن استخدام أرقام الهواتف في تحديد جمهور الإعلانات، والآن ستتوقف عن استخدام هذه المعلومة في اقتراح أصدقاء على المستخدم، في إطار التسوية التي توصلت إليها شبكة التواصل الاجتماعي مع هيئة الاتصالات الاتحادية لحماية خصوصية المستخدمين، وهي التسوية التي كلفت الشبكة غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار.

وقال متحدث باسم فيسبوك إنه "بناء على أراء منظمات حماية الخصوصية وأمن البيانات، بدأت فى تحديث خاصية التحقق ذي العاملين، حيث لن يتم استخدام أرقام الهواتف الذي يضعها المستخدمون لاقتراح أصدقاء عليهم.

وكانت شبكة فيسبوك قد أعلنت مؤخرا فتح تحقيق في تقرير عن نشر بيانات أكثر من 267 مليون مستخدم.

وقالت الشبكة إنها تحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الانترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميها. وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الاسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الالكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع "كومباريتيك".

وقال متحدث باسم فيسبوك لفرانس برس "نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل".