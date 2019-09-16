مزاعم عن تباطؤ هواتف "آيفون" القديمة بشكل غامض

المصدر: البيان الإلكتروني

شكى بعض مستخدمي هواتف آيفون القديمة من تباطأ أجهزتهم أو توقفها بشكل مثير للقلق بعد أيام فقط من إطلاق سلسلة آيفون 11 الجديدة باهظة الثمن.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" فقد أبلغ بعض المستخدمين أن هواتفهم توقفت عن العمل أو تباطأت، وهذه الحالة تعيد إلى الأذهان ما حدث عام 2017 حيث أقرت آبل بأنها أصدرت عن عمد تحديثات البرامج، لإبطاء بعض هواتف "آيفون" لحماية بطارياتها القديمة. وقالت إنها في وقت لاحق عالجت المشكلة عبر تحديث وإطلاق برنامج جديد لاستبدال البطارية، حيث قالت الشركة إنها "لن تقوم أبداً بأي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات "آبل".

وكتب أحد المستخدمين في تغريدة على "تويتر": "بعد ما أعلن عن هاتف "آيفون" الجديد، توقف هاتفي بشكل غريب عن العمل".

وبهذا الصدد، لم ترد "آبل" على طلب التعليق، وفقاً لموقع "ذي صن" البريطاني.

وهناك جدل طويل حول ما إذا كانت "آبل" تعمل على إبطاء أجهزتها عن عمد أم لا، وهي ممارسة معروفة باسم "التقادم المخطط". ولكن الشركة تنفي بشدة هذه الادعاءات.

وتقول "آبل" إن نظام التشغيل iOS 13 القادم، المقرر إصداره في 19 سبتمبر، يعد بزيادة في السرعة ستختصر نصف الوقت في تشغيل التطبيقات.