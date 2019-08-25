تطبيق إلكتروني لاستخلاص المعلومات المهمة من الأبحاث العلمية

المصدر: د ب أ

كثيرا ما تحتوي الأبحاث والمقالات العلمية والأكاديمية على سرد لاكتشافات ونظريات علمية مختلفة تتعلق بشتى مجالات العلوم، ولكن معظم هذه الوثائق يُكتَبْ بلغة علمية متخصصة يصعب على غير المتخصصين فهمها أو استيعابها.

وفي هذا السياق، ابتكر فريق من الباحثين بجامعة تكساس الأمريكية تطبيقا إلكترونيا يمكنه استخلاص المعلومات المهمة من الدراسات البحثية من أجل تقديم تعريفات واضحة للمصطلحات العلمية تتيح للقارئ غير المتخصص فهم المادة العلمية دون الحاجة للاستعانة بطرف متخصص.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا، عن الباحث وي جيا تشو، رئيس فريق الدراسة من جامعة تكساس، قوله: "يهدف المشروع إلى تحسين القدرة على قراءة المقالات التي تنشر في الدوريات العلمية"، مؤكدا أن هذا التطبيق الإلكتروني هو نتاج مجهود مشترك قام به باحثون في مجال الكمبيوتر والطبيعة الحيوية والصحافة، بغرض تطوير خدمة إلكترونية يمكنها رصد المواد العلمية وتطويعها في صورة تصلح للنشر في وسائل الاعلام."

وطور تشو وزملاؤه منظومة إلكترونية موسعة يمكنها استخلاص البيانات من الوثائق العلمية، ثم قاموا بدمج هذه المنظومة في خدمة على الانترنت تحمل اسم "دايف"، بغرض تحويل الأبحاث العلمية إلى مواد تصلح للنشر في المواقع الصحفية والاخبارية.

وذكر تشو أنه يتم الاحتفاظ بنتائج تحليل النصوص العلمية بواسطة المنظومة، وذلك في قاعدة بيانات مركزية، بحيث يمكن الرجوع إليها للاطلاع على نتائج الأبحاث العلمية المختلفة".

وأوضح أن أي كاتب "يمكن زيارة موقع دايف لمراجعة نتائج الأبحاث العلمية المختلفة وتقييم مدى احتياجه للمعلومات التي سيتم إدراجها في نهاية كل مقال علمي."

وأكد تشو أيضا أن المنظومة التي طورها فريق البحث تعتمد على أكثر من طريقة بحثية، مما يتيح لها استخلاص مزيد من المعلومات مقارنة بالتقنيات المماثلة المعمول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أن "الاسهام الرئيسي لهذا المشروع هو بناء قواعد بيانات يمكن أن يستفيد منها الباحثون في المجالات العلمية المختلفة في إعداد دراسات بحثية خاصة بهم."