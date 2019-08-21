الآن يمكنك معرفة عدد مرات تحويل رسائلك في واتسآب

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

في آخر تحديث لتطبيق واتساب، تم إضافة خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمعرفة عدد مرات إعادة توجيه رسائلهم المرسلة.

وعكف التطبيق خلال السنوات القليلة الماضية على محاربة ظاهرة تفشي الأخبار المزيفة التي تتحول إلى فيروسات، وتعهد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بتصميم ميزات للحد من تناقل الإشاعات وانتشارها.

ففي العام الماضي، أطلق التطبيق تحديثا يمنع إعادة توجيه الرسائل لأكثر من خمسة أشخاص في الهند قبل أن يعممه عبر العالم. وكان التطبيق قبل ذلك يسمح بإعادة توجيه الرسائل لـ20 شخصا أو مجموعة.

ووفقاً لموقع "باز فيد نيوز"، يسمح التحديث الجديد بمعرفة عدد مرات إعادة توجيه الرسالة بعد إرسالها. بالإضافة إلى هذا، ستشير أيقونة توجيه جديدة على الرسالة نفسها إذا تم إعادة توجيه الرسالة لأكثر من خمس مرات.

كيف تعمل الخاصية الجديدة؟



عند إرسال رسالة أو صورة ما، سيظهر أمام خانة المعلومات التي تظهر حالة الرسالة إن كانت أرسلت وشوهدت، سطر إضافي يبين إن تم إعادة توجيه الرسالة وكم من مرة.

عند تحويل الرسالة من مرة إلى 4 مرات يظهر العدد على شكل أرقام، مثلا "تم التحويل لـ 4 أشخاص"، فيما تظهر رسالة "تم التحويل لعدة اشخاص" عندما يتم تحويل الرسالة لأكثر من خمسة أشخاص.