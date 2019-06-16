هواوي تسجل زيادة سنوية في المبيعات بنسبة 81% في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن ارتفاع حجم مبيعاتها من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية في الإمارات بنسبة 81% بين 1 يناير إلى 31 مايو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعزى هذا الأداء القوي لهواوي في سوق الإمارات إلى الدعم المتواصل الذي تتلقاه منتجات هواوي من شركائها المعتمدين من الشركات المحلية للبيع بالتجزئة وشركات الاتصالات، فضلًا عن استحواذها على إعجاب المستهلكين بما تقدمه من منتجات مبتكرة، خاصة سلسلة هواتفها الذكيةHUAWEI P30 التي أطلقتها في وقت مبكر من العام الجاري، لتقدم من خلالها قدرات تصوير غير مسبوقة وأداء قوي.