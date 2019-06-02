"آبل" تتيح تنزيل تطبيقات حتى 200 ميجابايت دون "واي فاي"

المصدر: د ب أ

قبل عقد المؤتمر الدولي لمطوري تطبيقات أجهزة "آبل" غدا الاثنين، أضافت الشركة الأمريكية العملاقة تعديلا على متجرها الإلكتروني "آب ستور" لتسهيل تنزيل التطبيقات من المتجر، مع زيادة الحد الأدنى لحجم البيانات المسموح بتنزيلها دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي".

وقد رفعت الشركة الحد الأدنى لحجم التطبيق المسموح بتنزيله من 150 ميجابايت إلى 200 ميجابايت، بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا الذي أشار إلى أنه تم رصد هذا التغيير لأول مرة من خلال موقع "ناين تو فايف ماك" المتخصص في موضوعات "آبل". ويعني التغيير أن المستخدمين لن يشاهدوا رسالة تطلب ضرورة الاتصال بخدمة "واي فاي" لتنزيل التطبيقات التي يقل حجمها عن الحد الأقصى الجديد.

يذكر أن أخر مرة تم فيها تعديل الحد الأدنى للتنزيل بدون "واي فاي" في أيلول/سبتمبر 2017 حيث رفعته من 100 ميجابايت إلى 150 ميجابايت. وتقوم "آبل" بتغيير الحد الأدنى لحجم الملفات التي يمكن تنزيلها كل عدة سنوت مع تحسن خدمة نقل البيانات عبر شبكات الاتصالات الخليوية، كما حدث عندما حدثت القفزة من شبكات الجيل الثالث للاتصالات إلى الجيل الرابع، لترفع الشركة الحد الأدنى إل 50 ميجابايت.

في الوقت نفسه تستعد "آبل" لمواكبة الطفرة المنتظرة في سرعة نقل البيانات عبر شبكات الاتصالات الخليوية مع دخول شبكات الجيل الخامس (فايف جي) حيز التشغيل خلال الفترة المقبلة.