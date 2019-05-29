هواوي تلجأ للقضاء الأمريكي لإلغاء حظر شراء معداتها في الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

تقدمت شركة هواوي الصينية العملاقة بدعوى لقاض اتحادي في ولاية تكساس الأمريكية تطعن فيها على قرار حظر الوكالات الاتحادية الأمريكية والمتعاقدين من شراء معداتها، باعتباره "ينتهك الدستور".

وقدمت الشركة الصينية مذكرة قضائيا تطعن في دستورية جزء من "قانون سلطة الدفاع الوطني 2019" الذي حظر على المؤسسات الحكومية الأمريكية شراء معدات "هواوي".

وقالت "هواوي" في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تسريع عملية وقف "التحرك غير القانوني" ضد الشركة.

وكانت الشركة الصينية قد أقامت في مارس الماضي دعوى قضائية للطعن في دستورية القانون الذي يحد من مبيعات معداتها في السوق الأمريكية.

وقال "سونج ليوبينج" مدير الشؤون القانونية في "هواوي" إن "السياسيين في الولايات المتحدة يستخدم قوة أمة بالكامل لمطاردة شركة خاصة".

وأوضح أن الحكومة الأمريكية لم تقدم أي دليل يظهر الخطورة التي تمثلها "هواوي" على الأمن القومي الأمريكي،مضيفا "لا مسدس ولا دخان .. مجرد تكهنات".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الشركة أن الحظر يعرقل عقودها الحالية، ويوصم هواوي وموظفيها باعتبارهم "أدوات" للحكومة الصينية.

وتابعت الشركة أن ذلك الحظر يهدد قدرتها على العمل في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قررت حظر تعاملات الشركات الأمريكية مع "هواوي" في وقت سابق من الشهر الحالي، وهو القرار الذي يحرم الشركة الصينية من التعامل مع موردين رئيسيين مثل "جوجل" و"إنتل" و"باناسونيك" اليابانية.