بالفيديو.. قطار الأقمار الصناعية يجوب الفضاء في مشهد يحبس الأنفاس

المصدر: البيان الإلكتروني

في مشهد لم تعتده الأرض من قبل، أطلقت شركة "سبيس إكس" لمؤسسها إيلون ماسك 60 قمرا صناعيا، هي المجموعة الأولى ضمن مشروعها لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة الذي أطلقت عليه اسم "ستارلينك".

وبدا المشهد في الليل وكأن قطارا مضيئا مكونا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده ماركو لانغبروك المتخصص في تعقب الأقمار الصناعية، وفقا لموقع "سبيس دوت كوم".

وكتبت ماركو على مدونته، عندما نشر فيديو للأقمار الصناعية الستين التابعة لشبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة، يقول: "إليكم فيديو التقطته. استعدوا لمشهد أخاذ".

بالفيديو.. قطار الأقمار الصناعية يجوب الفضاء في مشهد يحبس الأنفاسhttps://t.co/nE70TF42Ru#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dszYCIECWh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 26, 2019

وفي الفيديو نجح ماركو في رصد 56 قمرا صناعيا على الأقل كانت تسبح في الفضاء كقطار مضيء أو حبات لؤلؤ معلقة في سلسلة في سماء ليلة صافية.

وكانت "سبيس إكس" أطلقت الأقمار الصناعية ووضعتها في مدار على ارتفاع 440 كيلومترا عن الأرض، على أن تنتقل إلى مدار على ارتفاع 550 كيلومترا.

وقال ماركو إنه استخدم معرفته بارتفاع المدار الذي ستطلق فيه الأقمار الصناعية في تعقبها ومعرفة مكانها في سماء الأرض ليلا.

وبحسب ماركو فإن هذا مشهد "قطار الأقمار الصناعية" لا يتاح للمرء رؤيته كل يوم، موضحا أنه القطار سيعبر الفضاء مرتين أو 3 مرات كل ليلة، قبل أن تنتشر لاحقا في مواقعها المحددة لها.

وكان صاروخا من طراز فالكون 9 انطلق من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية فجر يوم الجمعة، يحمل على متنه 60 قمرا صناعيا تشكل جزءا من شبكة "ستارلينك" للإنترنت فائق السرعة.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، تعتزم الشركة إطلاق قرابة 12 ألف قمر صناعي ضممن الشبكة ذاتها.

وبعد إطلاقها، قال إيلون ماسك في تغريدة على "تويتر" إن الأقمار الصناعية تعمل بصورة جيدة.