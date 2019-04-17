انستغرام يحظر حسابات لقادة بالحرس الثوري الإيراني

المصدر: د ب أ

حظر تطبيق انستغرام عدة حسابات لقادة بالحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد صدور قرار أمريكي بتصنيفه كمنظمة إرهابية.

وجرى حظر حسابات قائد الحرس الثوري محمد على جعفري بالإضافة إلى جنرالين آخرين بارزين.

كما جرى حظر حسابات أنصار المرشد الأعلى على خامنئي باللغة الانجليزية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في الثامن من أبريل الجاري في بيان وصف الحرس الثوري " بالأداة الرئيسية للحكومة الإيرانية في توجيه وتطبيق حملتها الإرهابية دوليا ".

ويعتقد المراقبون في إيران أنه سوف يتم حظر حسابات قادة الحرس الثوري على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل الفيسبوك وتويتر قريبا. ويشار إلى أن انستغرام وتويتر يعدان التطبيقات الأكثر شعبية في إيران.