حيلة في "واتس آب" تكشف صديقك المفضل!

المصدر: البيان الإلكتروني

يتميز "واتس آب" بوجود عداد رسائل مخفي مدمج في التطبيق مباشرة، يسمح لك بالتحقق من العدد الدقيق للرسائل الصادرة والواردة، وعدد مرات مشاركة المواقع.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، يُظهر العداد أيضا عدد الصور وملفات "GIF"، ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات والملصقات، التي تم إرسالها، ومقدار مساحة التخزين التي تستهلكها.

وتكشف هذه الأرقام عن الصديق المفضل بالنسبة لك، والذي أجريت معه معظم دردشات "واتس آب".

- كيفية التحقق من عداد رسائل "واتس آب":

أولا، افتح تطبيق المراسلة وانقر على خيار الإعدادات.

بعد ذلك، اتجه نحو خيار "Data and Storage Usage"، ثم انقر على "Storage Usage".

وبالنتيجة، ستظهر قائمة كبيرة لمحتوى الدردشات المرتبة حسب مساحة التخزين.

ولمعرفة عدد النصوص التي أرسلتها إلى مستخدم محدد، انقر على أي من الدردشات ليظهر تصنيف الإحصائيات.