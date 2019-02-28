"أريان سبيس" تطلق 6 أقمار اصطناعية ضمن مشروع إنترنت عالمي

المصدر: د ب أ

أطلقت شركة الفضاء الأوروبية "أريان سبيس"، صاروخا يحمل أول ستة أقمار اصطناعية في إطار مشروع عالمي طموح لخدمات الإنترنت.

وانطلق صاروخ سيوز بنجاح من مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية، حسبما ذكرت أريان سبيس.

وتعتزم شركة "ون ويب" المتخصصة فى صناعة الأقمار الاصطناعية ومقرها الولايات المتحدة، تجميع 650 قمرا اصطناعيا كمجموعة أولية، على أن تزداد هذه المجموعة لتصل إلى 900 قمر اصطناعي.

وترتبط شركة"ون ويب" بتعاقد مع شركة "أريان سبيس" من أجل إطلاق 21 صاروخا روسي الصنع من طراز "سويوز" من مركز الفضاء كورو.

وتقول الشركة إن عمليات الإطلاق المخططة في وقت لاحق من هذا العام ستشهد إرسال أكثر من 30 قمرا اصطناعيا في آن واحد.

وستقدم الأقمار الاصطناعية، التي ستوضع في مدار أرضي منخفض على ارتفاع 200ر1 كيلومتر، خدمات النطاق العريض عالي السرعة "حتى في أبعد المواقع على الأرض"، حسبما ذكرت شركة "ون ويب".

وتقول الشركة إن شبكتها تحتاج إلى أقل من 600 قمر اصطناعي لضمان التغطية العالمية.

وأعلنت الشركة أن تجربة الخدمة للعملاء ستبدأ العام المقبل، على أن يتم بدء تشغيل خدمة التغطية العالمية بشكل كامل في عام 2021.