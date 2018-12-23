"غوغل" تضاعف سعة خدمة نشر الصور "لايف ألبوم" إلى 20 ألف صورة

المصدر: د ب أ

كشف تقرير إعلامي عن قيام شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة "غوغل" بمضاعفة عدد الصور التي يمكن للمستخدمين تخزينها ومشاركتها على خدمة "لايف ألبوم".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن محرك البحث العملاق على الإنترنت "غوغل" رفع بهدوء الحد الأقصى لعدد الصور التي يمكن للمستخدم تخزينها على ألبومه الخاص في خدمة "لايف ألبوم" من 10 آلاف صورة إلى 20 ألف صورة.

وأضاف الموقع أن السعة الأصلية للخدمة والبالغة 10 آلاف صورة ليست كبيرة لما يبدو من الرقم نظرا لآن المستخدم يقوم بإعداد "لايف ألبوم" لكي يسحب كل صورة أو تسجيل فيديو يتم تصويرها باستخدام الهاتف الذكي للمستخدم، حيث يتم تسجيل كل لقطة من تسجيل الفيديو باعتبارها صورة مستقلة.

وقد كشفت "غوغل" عن زيادة سعة "لايف ألبوم" من خلال رسالة منشورة على صفحة الدعم الفني الخاصة بها، لكنها حذرت من أن زيادة سعة الألبوم يمكن أن تحد من الخصائص التي يتمتع بها المستخدم على هذه الخدمة.

كانت "غوغل" قد أطلقت في وقت سابق من العام الحالي خدمة "لايف ألبوم" لكي تتيح للمستخدمين تخزين وتبادل الصور مع أصدقائهم وأفراد أسرهم عبر الإنترنت، على طريقة تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

