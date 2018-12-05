بالفيديو.. "درون المستقبل" شبكة أمان لإنقاذ البشر من حرائق الأبراج

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

أصبحت الطائرات من دون طيار المعروفة بـ"درون" تستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية وقد تصبح قريبا أداة مهمة في عملية إنقاذ الأشخاص من الحرائق في المباني والأبراج الشاهقة.

ووفقاً لموقع "الديلي ميل" صمم ستة طلاب من جامعة قوانغدونغ بوليتكنيك نورمال في الصين طائرة من دون طيار حصلت مؤخرا على جائزة جولدن بان كونسبت للتصميم.

وتتميز الطائرة التي أطلق عليها اسم (Net Guard ) بقدرتها على إنقاذ الأشخاص من حرائق المباني الشاهقة عبر تحولها إلى شبكة أمان في الهواء الطلق يقفز المحاصرون بالنيران بداخلها لتنقلهم إلى بر الأمان.

كما تستخدم هذه الطائرات لتحديد موقع الحريق بمجرد استلام إشارة استغاثة، فتتحرك مباشرة باتجاه المبنى عبر خرائط الـ (GPS)، وفور وصولها تتجزأ الطائرة إلى أربعة أقسام تربطها شبكة قوية لحمل الأشخاص إلى بر الأمان.

وقال المصممون إن هذه الشبكة مصنوعة من مادة البولي يوريثين، وستكون قوية بما يكفي لحمل وزن شخص بالغ.

كما ستقوم الطائرة من دون طيار بمتابعة موقع الأشخاص باستخدام أجهزة الاستشعار، مما يتيح لها التمركز بشكل صحيح أمامهم ليتمكنوا من القفز إليها بأمان.

ويقول الطلبة أن فكرتهم قيد التطوير وقد تصبح حقيقة في المستقبل القريب.

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