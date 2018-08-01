طائرات من دون طيار للتفتيش على المواقع الإنشائية في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي المرحلة التجريبية لاستخدام الطائرات من دون طيار (الدرون) في عمليات التفتيش الهندسي على المواقع الإنشائية في أبوظبي، وذلك في خطوة من البلدية نحو توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العمليات المختلفة بهدف الارتقاء بالخدمات.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام للبلدية أن هذه المبادرة تأتي للتشجيع والحث على مواكبة العصر باستخدام أحدث وسائل الاتصال في مراحل التفتيش الميداني المختلفة، وقد حرصت بلدية مدينة أبوظبي على استخدام الطائرات المزودة بكاميرات في أعمال التفتيش الهندسي لتراخيص البناء للمشاريع قيد الإنشاء كأحد الاستخدامات الإيجابية لتلك التقنية الحديثة.

وأكد المهندس محمد عمر باصليب مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية مع إطلاقها المرحلة التجريبية لاستخدامات الطيارات بدون طيار تكون من المؤسسات الرائدة في الدولة التي تستخدم هذه الإمكانيات الفنية لتنفذ عمليات المراقبة والتفتيش لكل مجريات المشاريع، ومطابقتها مع المعايير المعمول بها في أبوظبي وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات الترخيص.