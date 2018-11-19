واتساب يوجه ضربة قوية لسناب شات بميزة "المسح الاختياري"

المصدر: البيان الإلكتروني

استطاع تطبيق التراسل الفوري "واتساب" أن يوجه ضربة قوية إلى منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" هذا العام، وذلك بإضافة مزايا أدت إلى ارتفاع عدد مستخدمي واتساب على حساب سناب شات. ويستعد تطبيق واتساب اليوم لتوجيه ضربة أقوى لمنافسه بميزة جديدة تسمع بمسح الرسائل بعد فترة تتراوح من 10 ثوانٍ إلى يوم كامل.

ووفقاً لموقع "تيك كرانتش" المختص في أخبار التقنية، لم يثبت سناب شات نجاحا في مجال تبادل الرسائل بين المستخدمين، رغم المزايا التي يوفرها مثل، الأقنعة التي يمكن وضعها على الوجوه، والمحتوى الذي يُحذف تلقائيا بعد 24 ساعة، وصور الـ GIF المتحركة.

ووفقاً للمدير التنفيذي لسناب شات، إيفان شبيغال، فإن ميزة الدردشة الفورية قصيرة الأمد هي المحور الأساسي لتطبيقه. ولكن خبراء التقنية يرون أن هذه الميزة تسبب إزعاجا وانقطاعاً في الدردشة.

ويبدو أن واتساب، الذي يتيح خيار إرسال الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، مع إمكانية إلغاء الإرسال، سيطلق ميزة شبيهة لواتساب ولكنها محسنة، إذ تسمح بإلغاء المحتوى المرسل بعد 10 ثوان أو بعد دقيقة أو ساعة أو بعد يوم كامل، وهي ميزة تعتبر أفضل من ميزة الزوال الافتراضي في سناب شات، حيث تختفي الرسائل التي تمت رؤيتها بمجرد غلق نافذة الدردشة.

ووفقاً لخبراء التكنولوجيا فإن سناب شات يعمل على مشروع جديد لإعادة تصميم التطبيق يحاول من خلاله تقليد واتساب.

وتظهر الأرقام أن عدد المستخدمين النشطين في واتساب بلغ 450 مليون شخص يوميا، مقارنة بنحو 188 مليونا لسناب شات.

ولم تحدد شركة واتساب بعد تاريخ إطلاق خدمتها الجديدة.