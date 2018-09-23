فيروس يحول الأجهزة المصابة إلى أداة للقراصنة

المصدر: د ب أ

اكتشف باحثون في شركة لأمن المعلومات أن فيروس الكمبيوتر الذي تم اكتشافه مؤخرا "فيروبوت" يستطيع تحويل أجهزة الكمبيوتر التي يسيطر عليها إلى أداة في أيدي القراصنة للتسلل إلى مزيد من الأجهزة.

يذكر أن الفيروس "فيروبوت" الذي اكتشفه الباحثون في شركة "تريند ميكرو" لأمن المعلومات هو من نوع ما يسمى "فيروسات الفدية" التي تقوم بتشفير على الملفات والمعلومات الموجودة على جهاز الكمبيوتر التي تصيبه ولا يمكن لصاحب الجهاز فك الشفرة أو العودة إلى استخدام هذه الملفات بدون دفع فدية للقراصنة الذين سيطروا على الجهاز. في الوقت نفسه، فإنه

يمكن للقراصنة السيطرة على الأجهزة المصابة بالفيروس وتوجيهها لكي تقوم بما يريدون القيام به.

يذكر أن "فيروسات الفدية" ظهرت مع فيروس "واناكراي" في عام 2017 حيث أصاب مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم ومنع مئات الشركات والمستشفيات والجامعات والمطارات من الوصول إلى أجهزتها.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن فيروس "فيروبوت" بعد إصابته لأي جهاز كمبيوتر يقوم بإرسال رسالة إلى المستخدم تطلب فدية قدرها 520 دولارا باستخدام العملة الرقمية "بيتكوين". وفي حين يقوم هذا الفيروس بغلق ملفات الكمبيوتر المصاب، فإن الفيروس يستخدم أيضا برنامج البريد الإلكتروني "مايكروسوفت أوتلوك" الموجود على الجهاز لإرسال رسائل عشوائية إلى عناوين البريد الإلكتروني الموجودة على قائمة الاتصالات الخاصة بالجهاز، وهذه الرسائل تحتوي على نسخة من الفيروس "فيروبوت" على أمل انتشاره ووصوله إلى المزيد من الأجهزة.

وقال الباحثون في شركة "تريند ميكرو" إن "فيروبوت" لا يستطيع حاليا تشفير أي ملفات في الوقت الراهن لآن جهاز كمبيوتر الخادم المستخدم في السيطرة عليه توقف عن العمل.